ASSE : Un mercato de gala cet été, Balbir y croit

Très attentif à l’actualité de l’AS Saint-Etienne, le journaliste Denis Balbir n’a évidemment rien raté de la vente avortée du club forézien à Peak 6. Sur son blog, le chroniqueur de But Football Club est revenu sur cet épisode inattendu. Surtout, il est persuadé que l’ASSE est un club suffisamment « sain à tous les niveaux » pour se remettre de ce coup dur. Et peut-être même pour réaliser (quand même) un gros mercato qui permettrait à l’ASSE de viser le top 5 la saison prochaine en Ligue 1.

« Chez les supporters, on commençait à se prendre au rêve d’un retour de l’ASSE au premier plan en Ligue 1 avec un recrutement de bien meilleure qualité. Il va désormais falloir attendre de nouvelles ouvertures. Aujourd’hui, l’AS Saint-Etienne a perdu un peu de temps dans la préparation de la saison à venir. Est-ce que ça m’inquiète pour le Mercato ? Oui et non. Que ce soit dans le groupe, dans le staff ou dans les finances. Je ne pense pas que l’épisode Peak6 plombe la saison à venir. En espérant réaliser des coups plus subtils, plus intelligents. Par le passé, le tandem Caïazzo – Romeyer a été capable de faire de bons choix. Je pense qu’avec le staff en place, il y a quand même de quoi espérer » a expliqué Denis Balbir, qui espère que l’ASSE parviendra à réaliser des bons coups cet été, à l’image des paris gagnants de l’hiver comme Debuchy, Subotic ou encore M’Vila.