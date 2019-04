ASSE : Moukoudi signe à Saint-Etienne jusqu'en 2023

Dans : ASSE, Mercato.

Dans un communiqué, l'AS Saint-Etienne a officialisé ce samedi après-midi la signature d'Harold Mokoudi, lequel évolue actuellement au Havre (L2) et qui rejoindra donc les Verts dès l'ouverture du mercato 2019.

« Harold Moukoudi s’est engagé ce samedi pour les quatre prochaines saisons en faveur de l’AS Saint-Étienne. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec Le Havre, le jeune défenseur (21 ans) sera officiellement Stéphanois à partir du 1er juillet. Suivi par plusieurs clubs français et étrangers, il a considéré que l'ASSE réunissait toutes les conditions pour lui permettre de poursuivre sa progression. À seulement 21 ans, le natif de Bondy (Seine Saint-Denis) fait déjà partie des meilleurs joueurs de sa génération comme en attestent ses 18 apparitions sous le maillot des différentes sélections tricolores (U16, U17, U18 et U20) mais aussi ses 70 matches et 6 buts au niveau professionnel avec le club normand », précise l'AS Saint-Etienne.