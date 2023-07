ASSE ‍: Un incroyable accident, on a frôlé le drame à Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne et les responsables de la capitale du Forez doivent se dire que le drame n'est pas passé loin. Les deux écrans géants du stade stéphanois se sont écrasés en morceaux sur les tribunes vides.

Rien à voir avec les graves émeutes qui ont touché Saint-Etienne comme d'autres villes de France, mais vendredi, les responsables du stade Geoffroy-Guichard ont eu un choc. En effet, au lendemain des orages qui ont frappé la ville, les deux écrans géants, installés il y a six mois, ont été retrouvés totalement explosés avec de nombreux énormes morceaux dans les gradins. Ces nouveaux écrans avaient été posés pour répondre à la fois à la demande de l'ASSE, mais aussi et surtout des organisateurs du Mondial de rugby cet automne, et des Jeux Olympiques 2024, le Chaudron accueillant des matchs de ces deux compétitions. Visiblement, l'installation n'a pas tenu le choc en raison des conditions climatiques. De quoi forcément donner des frissons rétroactifs lorsque l'on sait que Geoffroy-Guichard a souvent été très largement rempli ces derniers mois.

L'ASSE place Saint-Etienne devant ses responsabilités

⛈️ Les écrans géants du stade Geoffroy-Guichard n'ont pas survécu au violent #orage qui s'est abattu à Saint-Étienne, vers 19 h 30...



📷 Loïc Todesco pic.twitter.com/LQEZZebrGo — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) June 29, 2023

Selon Le Progrès, tandis qu'une enquête est en cours, et qu'à priori, c'est plus l'écran lui-même que les fixations qui ont cédé, l'urgence est désormais à trouver une solution afin que deux nouveaux écrans soient installés et que la sécurité des spectateurs soit assuré quelles que soient les circonstances. « Contractuellement, vis-à-vis de nos partenaires, on est obligés d’avoir des écrans géants ce jour-là », précise l'AS Saint-Etienne en réponse au quotidien local concernant le retour de ces écrans pour le premier match à domicile le 5 août prochain. Les Verts ont également placé les autorités devant leurs responsabilités, car le stade n'appartient pas à l'ASSE.