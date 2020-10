ASSE : Un impayé à 3 ME, le maillot des Verts est menacé

Dans : ASSE.

A l’image de tous les pensionnaires de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne redoute la suite des négociations entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro concernant les droits TV. Et comme si cela ne suffisait pas, le club stéphanois se retrouve confronté à un autre impayé.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Etienne. Après un début de saison prometteur, les hommes de Claude Puel traversent une période très compliquée. Certains ne tarderont pas à parler de crise si les Verts ne stoppent pas rapidement la série en cours de quatre défaites consécutives, et de seulement un point pris sur 15. Mais ce n’est pas tout. Sur le plan financier aussi, ça va mal pour le club dirigé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Car à l’image de toutes les formations de Ligue 1, l’ASSE avait basé ses plans sur l’énorme recette des droits TV. Sans s’attendre à ce que le diffuseur Mediapro refuse de payer afin de renégocier son accord avec la Ligue de Football Professionnel.

Et pour ne rien arranger, voici que Saint-Etienne se retrouve confronté à un autre impayé. Cette semaine, le journaliste Romain Molina révélait un désaccord financier entre le club et Le Coq Sportif. A tel point que les dirigeants des Verts envisagent un changement d’équipementier. L’information est confirmée par le site de Peuple Vert qui ajoute que les deux parties sont toujours en discussions. Mais si la marque ne peut garantir le paiement des 3,5 millions d’euros qu’elle doit, l’ASSE partira bien à la recherche d’un nouveau partenaire. Au risque de perdre de l’argent en temps de crise…