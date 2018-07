ASSE : Un ancien de l'OL et deux prolongations, le mercato s'accélère !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OL.

Même si les supporters de l'AS Saint-Etienne attendent de connaître l'identité du futur buteur des Verts, un dossier sur lequel les dirigeants stéphanois bossent activement, d'autres opérations devraient se régler beaucoup plus rapidement du côté de l'Etrat. En effet, selon le Progrès, l'ASSE devrait rapidement boucler la venue de Timothée Kolodziejczak pour revenir renforcer la défense de l'AS Saint-Etienne, et obtenir la prolongation de deux joueurs devenus des cadres en l'espace de six mois sous les ordres de Jean-Louis Gasset.

« La piste stéphanoise la plus chaude reste celle menant à Timothée Kolodziejczak. L’arrivée du défenseur, là aussi en prêt, est imminente, tout comme la prolongation de Yann M’Vila. Celle de Neven Subotic, que Frédéric Paquet avait qualifié de priorité en début de mois, est aussi dans les tuyaux », annonce le quotidien régional. Trois dossiers en mesure de se régler dans les prochains jours et qui démontrent, si besoin en était, que l'AS Saint-Etienne a bien retenu les leçons du mercato estival 2017. De quoi forcément laisser entrevoir de belles choses pour la saison à venir, l'ASSE étant clairement un outsider pour une place proche du podium.