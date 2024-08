Il quitte l'ASSE et réalise enfin son rêve

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Gardien de l'AS Saint-Etienne depuis le centre de formation, Etienne Green va s'en aller cet été. Le binational franco-anglais va rejoindre son pays natal et le club de Burnley.

Son nom le destinait à jouer pour les Verts et c'est ce qu'il aura fait à 37 reprises depuis 2020. Etienne Green a accompagné les derniers pas de l'ASSE en Ligue 1 avant la descente et les deux saisons des Verts à l'échelon inférieur. Néanmoins, malgré des débuts prometteurs, il n'a jamais su faire son trou et s'apprête à s'en aller. Selon l'Equipe, son transfert vers Burnley est imminent. Il va signer un contrat de trois ans avec le club de Championship, relégué de Premier League en mai dernier. Les Verts l'ont libéré de sa dernière année de contrat en échange d'un pourcentage à la revente sur sa future vente.

Etienne Green en direction de Burnley ! - https://t.co/djTEJjOYXp — Le Talk Show Stéphanois en LIGUE 1🟢⚪️ (@LeTalkShow) August 4, 2024

C'est un retour à la maison pour Etienne Green. Né en Angleterre d'où est originaire son père, il est devenu depuis international espoirs anglais. Doublure de Gautier Larsonneur à Saint-Etienne, Green aura à cœur de s'imposer chez les Clarets et d'aider sa nouvelle formation à revenir en Premier League la saison prochaine. Ce serait alors sa grande première dans le plus grand championnat du monde. Pour ce faire, il devra prendre le meilleur sur le gardien anglais James Trafford.