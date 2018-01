ASSE : Trois internationaux serbes dans le viseur, qui sera l'élu ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Pendant que l’OM, l’OL ou encore Paris sont très calmes, l’AS Saint-Etienne s’agite dans tous les sens au mercato. Après avoir conclu les arrivées de Yann M’Vila et de Paul-Georges Ntep, le club du Forez entend bien continuer sur son rythme et décrocher enfin la signature tant attendue au poste de défenseur central. Malgré le gros bug Stefan Mitrovic, les dirigeants stéphanois continuent à creuser des pistes « made in Serbie ». Ces dernières heures, trois dossiers étaient encore étudiés par la direction de l’AS Saint-Etienne.

Subotic priorité n°1, mais...

Piste désormais publique du côté de Geoffroy-Guichard, Neven Subotic est proche de s’engager avec les Verts selon plusieurs médias de l’Europe de l’Est. Néanmoins, rien n’est encore fait à en croire L’Equipe, qui affirme que Saint-Etienne est toujours actif dans le dossier Dusko Tosic (Besiktas). Autre nom évoqué ces dernières semaines, celui de Nikola Maskimovic. Bien qu'il ne semble pas être la priorité de Jean-Louis Gasset, le défenseur de Naples est un joueur observé par la cellule de recrutement de l’ASSE, afin de pallier tout problème dans les deux dossiers cités précédemment. Plus que jamais, le mercato est bouillant à Saint-Etienne. Et ce n’est pas fini…