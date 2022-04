ASSE : Dupraz et St-Etienne prennent chez Moscato

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée à l'ASSE, Pascal Dupraz a redonné espoir aux Verts. Le club stéphanois est passé de la dernière place à la 17e avant un match crucial à Bordeaux mercredi. A RMC, on reste encore sceptique sur sa méthode mais pas sur son caractère.

En quelques années, Pascal Dupraz est devenu l'un des entraîneurs les plus médiatisés de Ligue 1. A cela, plusieurs raisons comme son franc-parler, ses déclarations chocs mais aussi ses résultats sur les bancs français. Le haut-savoyard a notamment sauvé à plusieurs reprises Evian Thonon-Gaillard à l'époque mais surtout Toulouse à l'issue d'un superbe final en 2016. Si son arrivée à l'ASSE en décembre n'a pas convaincu tous les supporters, force est de constater que le maintien est redevenu une hypothèse plus que probable pour les Verts. Toutefois, l'incertitude règne sur l'AS Saint-Etienne à la sauce Pascal Dupraz.

Pour venir à Saint-Etienne, Dupraz doit avoir du caractère

En effet, les belles prestations et les victoires succèdent à des matches bien moins glorieux. Le week-end dernier, les Verts ont réussi à battre Brest à domicile 2-1 après avoir coulé à Lorient une semaine avant avec une débâcle 6-2. On ne sait pas sur quel pied danser avec cette équipe et son entraîneur, c'est le sentiment de Pierre Dorian. « Il y a un mystère que je n’arrive pas à percer avec Pascal Dupraz. Je sais pas encore comment ça marche. Quand je l’entends, je n’entends aucune sincérité. J’ai l’impression qu’il est sur scène en permanence. Moi, je ne sais pas encore comment ça marche », a t-il indiqué sur l'antenne de RMC lors du Moscato Show.

🗣💬 "Il est courageux. Déjà, il vit à Saint-Etienne. Ça c'est une marque de caractère terrible"



Moscato prend la défense de Pascal Dupraz face à un Pierre Dorian sceptique sur la méthode. pic.twitter.com/3Mqd7BE3R5 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 19, 2022

Un pessimisme plus lié à la méthode de l'entraîneur qu'est Pascal Dupraz. Des propos contrés avec humour par le patron de l'émission Vincent Moscato. L'ancien rugbyman tenant à défendre le caractère du nouveau guide stéphanois. « Il est courageux, il vit à Saint-Etienne c’est une marque, c’est une preuve de caractère terrible. Après avoir été à Evian Thonon-Gaillard tu en a bien ch** et après tu te suicides », a t-il argumenté. Des paroles que ne valideront pas les Stéphanois, qui espèrent toutefois que leur entraîneur maîtrise bien les choses. Le match de mercredi sur la pelouse de Bordeaux donnera une sérieuse tendance sur Pascal Dupraz et sur les chances de maintien de l'ASSE.