ASSE : Tricard à Saint-Etienne, il a enfin une piste au mercato

Dans : ASSE.

Apparu à seulement cinq reprises en Ligue 1 cette saison, Loïs Diony ne sera pas retenu par Saint-Etienne en cas d’offre durant le mercato hivernal.

Prêté en Angleterre la saison dernière, le joueur le plus cher de l’histoire du club forézien figure dans le viseur du Club Bruges, à en croire les informations obtenues par Foot-Mercato. L’attaquant passé par Nantes et Dijon serait même en bonne position dans la short-list de l’actuel leader de la Jupiler League, qui cherche un attaquant de complément durant le mois de janvier. Reste à voir si Bruges envisage de proposer une offre de transfert ou de prêt pour celui qui est toujours considéré comme un très gros flop à Saint-Etienne, et qui pourrait se voir offrir une porte de sortie assez inespérée…