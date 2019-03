ASSE : Toc toc toc, Man United frappe à la porte des Verts au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Utilisé à 10 reprises seulement en Ligue 1 par Jean-Louis Gasset, William Saliba est un joueur prometteur qui fait l’unanimité à Saint-Etienne. Effectivement, les supporters foréziens aimeraient le voir un peu plus à l’œuvre. D’autant qu’il n’est pas certain de poursuivre l’aventure à Saint-Etienne à l’issue de la saison… Et pour cause, certains gros clubs européens ont repéré son potentiel, et sont prêts à passer à l’offensive au mercato.

C’est notamment le cas de Manchester United, selon les informations du 10 Sport. Motivés, les Red Devils auraient fait connaître leur intérêt auprès des dirigeants de l’AS Saint-Etienne, et il est désormais tout-à-fait envisageable que la direction anglaise fasse une offre pour William Saliba dans les prochaines semaines. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé, ce qui est bien moins certain puisque selon la même source, les Verts réclament le prix fou de 30 ME pour son défenseur.