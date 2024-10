ASSE ‍: Tanenbaum n'a pas racheté le club pour rigoler

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Nouveau propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum déborde d’ambition pour les Verts. Interrogé par L’Equipe, le patron de Kilmer Sports a fait savoir qu’il souhaitait ramener des titres à Saint-Etienne.

Battu par Lens ce week-end, l’ASSE vit un début de saison contrasté pour son retour en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio a déjà été menacé, mais les verts ont redressé la barre en remontant à la 14e place. Tout est encore fragile et assurément, Saint-Etienne jouera le maintien jusqu’au bout. Dans un premier temps, rien de vraiment illogique mais à terme, Kilmer Sports ne souhaite pas s’habituer à ce genre d’objectif. Interrogé par L’Equipe, le nouveau patron du club forézien Larry Tanenbaum a dévoilé ses grandes ambitions pour l’ASSE. Comme c’est le cas à tous les coups avec les propriétaires américains qui débarquent en France, l’homme d’affaires de 79 ans rêve en grand.

Kilmer Sports veut ramener des titres à l'ASSE

ASSE : Le public stéphanois a écœuré Dall'Oglio https://t.co/wtKxdKmiEh — Foot01.com (@Foot01_com) October 20, 2024

Son objectif est de ramener des titres à Saint-Etienne. « Je ne crois pas que les rêves nous font avancer. On veut continuer à construire sur un club qui a déjà une vieille histoire. On veut instaurer une culture de la victoire tout en acceptant qu'il y ait des hauts et des bas. J'ai déjà vécu cela avec mes autres équipes. J'ai attendu vingt ans pour voir le Toronto Football Club remporter la MLS en 2017. Et les trois-quatre dernières années, c'est devenu plus difficile. Il faut être patient pour redevenir grand à nouveau. Un club comme l'ASSE a vocation à gagner des titres. Cela se construit pas à pas » a dévoilé Larry Tanenbaum dans les colonnes du quotidien national.

Pour atteindre cet objectif à terme, Saint-Etienne ne doit pas manquer le coche cette saison, avec un maintien impératif. Sans quoi les rêves de Kilmer Sports seront déjà mis à rude épreuve, ou tout du moins sérieusement retardés dans le temps.