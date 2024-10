ASSE ‍: Tags injurieux à Geoffroy-Guichard, l'OL accusé

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les responsables de la boutique de l'AS Saint-Etienne ont eu la mauvaise surprise de découvrir des tags injurieux à proximité du Stade Geoffroy-Guichard. Des stickers des Bad Gones ont été retrouvés sur place.

A l'heure où les associations de supporters de l'OL se battent entre elles, et se rejettent la faute, du côté de Saint-Etienne on n'a aucun doute sur la provenance des tags qui sont apparus dans la nuit de mardi à mercredi autour du Chaudron. « Mort aux Verts », « ASAB », le diminutif de « All Stéphanois are Bastard » et même une insulte homophone sur une photo du boxeur stéphanois Rachid El Hadak.

L’ASSE a pris contact ce matin avec les équipes de la ville, cela sentait bon (ou plutôt mauvais) la visite nocturne des supporters de l'Olympique Lyonnais, et d'ailleurs un sticker des Bad Gones collé sur le logo de l'ASSE (notre photo) a été retrouvé sur place, même si forcément cela ne veut rien dire compte tenu du climat de rivalité entre les ultras lyonnais. « La communication du club fait savoir que l'AS Saint-Étienne va porter plainte. L'ASSE discute avec la ville pour récupérer les images des caméras de vidéosurveillance », précise France Bleu Saint-Etienne.

L'AS Saint-Etienne sous le choc des messages

"Mort aux Verts" : la boutique de l'AS Saint-Étienne taguée pendant la nuit

➡️ https://t.co/UvJ73Bv0EC pic.twitter.com/apLcvvmx7U — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 9, 2024

La violence des tags a secoué les témoins, comme le relate la radio régionale, tandis que du côté des supporters, il n'y a aucun doute que ce sont des Ultras lyonnais qui se cachent derrière cela. Sur les réseaux sociaux, certains fans de l'AS Saint-Etienne ont des mots très grossiers à l'encontre des Bad Gones, estimant que ces derniers avaient profité de la nuit pour venir s'en prendre à l'ASSE, ne montrant pas là un grand courage. Quoi qu'il en soit, cet incident marque probablement la fin des espoirs d'un déplacement des supporters adverses lorsque l'OL recevra l'AS Saint-Etienne le 10 novembre prochain au Groupama Stadium et quand les Verts accueilleront l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard le 20 avril 2025.