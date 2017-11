ASSE : Supporters, Hamouma, Lacroix, comment l'ASSE s'est sabordée

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Saint-Etienne a vécu un véritable cauchemar dans le derby ce dimanche, passant dès la première minute complètement à côté de son match. Dès l’entame, les fumigènes allumés ont empêché le match de réellement débuter, causant une interruption de sept minutes et des sanctions inévitables. De quoi refroidir les joueurs ? En tout cas, après avoir raté une grosse occasion, Romain Hamouma a précipité la chute des Verts avec un corner totalement raté qui a permis à l’OL d’ouvrir le score, et une blessure définitive dessus.

Alors que les choses étaient déjà très mal embarquées, les derniers espoirs se sont envolés avec le rouge de Léo Lacroix, auteur d’un tacle spectaculaire et dangereux qui n’a pas vraiment laissé le choix à M. Turpin. La meilleure façon de plomber un derby et de laisser l’OL se régaler. Et dans la fin de match, l'envahissement du terrain par les supporters a fini d'achever le club du Forez, qui peut se préparer à des sanctions exemplaires pour les prochains matchs.