ASSE : Subotic juge le podium trop dangereux pour les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Largement dominée par l’Olympique de Marseille (2-0) dimanche dernier, l’AS Saint-Etienne a pris un coup derrière la tête.

Alors qu’ils rêvaient de podium et de Ligue des Champions, les Verts ont été remis à leur place au Vélodrome. Il n’est donc plus question d’afficher la même ambition dans leurs déclarations. La preuve avec l’entretien de Neven Subotic accordé à But, dans lequel le défenseur central refuse de se focaliser sur le trio de tête désormais à six longueurs.

« Je crois que ce serait une grosse erreur de se fixer un objectif aussi élevé, a calmé le Serbe. L’important, c’est de continuer à progresser, d’être concentré sur nos matchs. On verra au fur et à mesure. Si on atteint un premier objectif, peut-être que l’on pourra s’en fixer un autre plus élevé. Mais pour l’instant, on n’a encore rien fait. » Dans la logique de ce discours, la réception du LOSC dimanche (15h) ne représente plus un tournant pour la fin de saison.

Lille, un simple test

« C’est un match très important, a reconnu le Stéphanois. Comme à Marseille, on va se mesurer à l’une des meilleures équipes du championnat. Ce sera un bon test pour nous. On sait que jusqu’ici on n’a pas pris beaucoup de points contre les équipes du haut du tableau. C’est une chose qui doit changer si on veut progresser. Mais un tournant, je ne pense pas. Il restera encore dix matchs après celui-là. » En résumé, Saint-Etienne va se faire tout petit jusqu’au sprint final.