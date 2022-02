ASSE : St-Etienne croit au Petit Papa Dupraz

Dans : ASSE.

Par Nicolas Issner

Victorieux (2-1) à Clermont, les Stéphanois continuent leur opération maintien. Pour beaucoup de joueurs, l’arrivée de Pascal Dupraz a été un déclic et son relationnel entraîne les victoires.

Après avoir sauvé Toulouse du maintien lors de la dernière journée de Ligue en 2016, Pascal Dupraz est bien parti pour refaire le coup avec l’AS Saint-Étienne. A défaut d’être verts de rage depuis le début de saison, les joueurs stéphanois surfent enfin sur une vague positive avec trois succès de suite en Ligue 1 grâce notamment à cette dernière victoire (2-1) obtenue à Clermont. Après la rencontre, Ryad Boudebouz a mis en avant le collectif et la force apportée sur le plan humain Pascal Dupraz, arrivé en décembre après les piteux résultats obtenus par Claude Puel. « C'est une victoire très importante face à une bonne équipe de Clermont qui a l'habitude de faire du jeu. Le coach nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'on allait améliorer les choses et c'est ce qui s'est passé. On ne lâche pas, on est une équipe accrocheuse, on envie de se battre, de sauver ce club. On est content. Pascal Dupraz c'est comme un deuxième papa pour tout le monde. Même quand on a perdu contre Lens il était derrière nous » a déclaré le milieu de 31 ans.

Des joueurs conquis par Pascal Dupraz

3 goals, 3 explosive reactions. Pascal Dupraz - Europe's fieriest coach? 🧨🧨pic.twitter.com/g7iofUBo2x — Get French Football News (@GFFN) February 9, 2022

D’autres cadres du vestiaire de l’AS Saint-Étienne ont aussi arboré le même discours concernant leur entraîneur. « Je le connais depuis longtemps. Je suis content de le retrouver ici. Le coach a un bon relationnel avec les joueurs. Il est proche de nous. Il fait tout pour mettre tout le monde en confiance. C'est bien. On a besoin de ça » a révélé Romain Hamouma lors d’un entretien avec But Football Club. Rebelotte avec Timothée Kolodziejczak, buteur sauveur des Verts à la 82e minute ce dimanche à Clermont. « Le coach nous met en confiance, il nous donne beaucoup d'amour. Humainement, il est proche de nous, on avait besoin de ça. On a des joueurs de qualité, il fallait retrouver de la confiance, de la spontanéité. Il nous parle beaucoup et nous fait confiance » a déclaré l’ancien sévillan au micro de Prime Video. A 14 journées de la fin du championnat, l’ASSE est 18e avec le même nombre de points que Lorient et Troyes, devant les Verts au classement.