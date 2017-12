ASSE : Six candidats pour investir des millions d'euros à l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce n'est plus un secret, l'AS Saint-Etienne cherche des investisseurs capables d'apporter des millions d'euros qui permettront aux Verts de franchir une étape et d'avoir enfin les moyens de passer à la vitesse supérieure. C'est dans ce cadre que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont demandé à la Banque Lazard de trouver et d'étudier les éventuelles candidatures à cette entrée dans le capital du club stéphanois.

Et ce dimanche, Le Progrès affirme que le très sérieux établissement bancaire a déjà bien avancé dans son travail, puisqu'il serait en mesure de présenter trois candidats aux actuels dirigeants de l'ASSE. « Actuellement, cinq postulants se sont manifestés et un sixième sera vu au cours de la semaine prochaine (...) Trois dossiers devraient être retenus et présentés aux actuels actionnaires du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo », annonce le quotidien régional, qui croit savoir que certains de ces investisseurs viendraient des pays de l'Est. Les deux président de l'AS Saint-Etienne devront ensuite trancher et décider si oui ou non ils acceptent de partager le pouvoir à la tête des Verts, ce qui évidemment n'est pas chose facile. Mais en se mettant en quête d'un investisseur majeur, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo savent ce qu'ils font.