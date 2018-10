ASSE : Sainté change de stratégie pour s'offrir Lala dès cet hiver

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Déjà très bon la saison dernière, Kenny Lala est doucement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1.

Performant avec le Racing Club de Strasbourg, le défenseur droit de 27 ans suscite la convoitise de plusieurs écuries européennes. Parmi elles, l’AS Saint-Etienne. Dimanche après-midi lors du match ASSE-Rennes, beINS PORTS révélait l’intérêt du club forézien pour le Strasbourgeois. Celui-ci est désormais confirmé par RMC Sport, qui apporte quelques précisions intéressantes sur le possible transfert de Kenny Lala, lequel aurait pu signer chez les Verts dès cet été, si les dirigeants stéphanois avaient proposé un transfert sec.

« L’ASSE se serait même déjà renseignée cet été pour un prêt avec option d’achat, mais se serait heurtée à la volonté du Racing de conserver son joueur ou de le vendre au prix fort. En janvier, il restera 18 mois de contrat avec Strasbourg pour ce joueur de 27 ans, auteur de deux buts cette saison et estimé à 5 millions d’euros. Les Verts seraient enclins à tenter une nouvelle approche » explique le média. Il faut dire qu’avec seulement Mathieu Debuchy et Gabriel Silva pour occuper les couloirs de la défense, Saint-Etienne, qui ne souhaite plus vraiment utiliser Pierre-Yves Polomat et Chiekh Mbengué, est un peu juste. C’est pour cela qu’une offre dès cet hiver pourrait être envoyée aux dirigeants alsaciens...