ASSE : Sainté a refusé Emanuel Mammana

Dans : ASSE.

Idole des supporters lyonnais, avant de filer en Russie, Emanuel Mammana était proche d'un retour en Ligue 1, puisque le défenseur argentin a été proposé à l'AS Saint-Etienne.

Lorsqu'il avait rejoint l'OL en juillet 2016 en provenance de River Plate, Emanuel Mammana avait suscité un énorme engouement. Cependant, ses performances sportives n'ont pas convaincu les dirigeants lyonnais, lesquels l'ont revendu pour 16ME un an plus tard au Zénith Saint-Pétersbourg. Depuis, le défenseur central a connu une carrière en dents de scie, notamment à cause de graves blessures, ce qui a poussé le club russe à envisager de le libérer à un an de la fin de son contrat. Et c'est dans ce cadre qu'il a été proposé par ses représentants à l'AS Saint-Etienne, Claude Puel cherchant un joueur avec ce profil. Mais selon @SainteInside, les Verts ont pas donné suite à cette offre, et finalement Emanuel Mammana a vu son prêt d'un an à Sotchi être prolongé.