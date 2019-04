ASSE : Saint-Etienne va finir devant l'OM, Balbir jubile

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Vainqueur de Toulouse dimanche après-midi, Saint-Etienne a profité du revers de Marseille contre Nantes pour prendre cinq points d’avance sur la 5e place. A quatre journées de la fin, ce matelas devient significatif, et l’équipe de Jean-Louis Gasset commence à sentir l’odeur de l’Europa League. Une belle satisfaction pour Denis Balbir, lequel ne cache pas son affection pour le club forézien, et qui s’est félicité de la saison aboutie des Verts. Le chroniqueur de But a par complimenté deux hommes importants de cette fin de saison : Robert Beric et Stéphane Rufier.

« Le Slovène a justifié une nouvelle fois sa réputation de « chouchou » de Geoffroy-Guichard, lui qui n’est jamais plus efficace que quand il joue dans le Chaudron. Dans ce sprint final, on peut vraiment compter sur lui. Comme on peut compter sur Stéphane Ruffier, qui a sorti un penalty de Max-Alain Gradel à l’orée du dernier quart d’heure. Un arrêt important qui a évité aux Stéphanois de se faire quelques frayeurs alors que le Téfécé commençait à pousser pour revenir… Tout n’a pas été parfait mais on ne peut qu’être satisfait du résultat. Dans cette course à l’Europe, Saint-Etienne s’est placé en embuscade, prêt à coiffer Lyon sur le poteau en cas de faux pas. Avec la victoire de Rennes en Coupe de France, la bataille à trois OL – ASSE – OM s’est encore durcie. On sait désormais que la 5e place ne sera pas qualificative pour la Ligue Europa. Dans ces conditions, c’est bien de s’assurer la 4e place à l’issue de la journée et d’avoir un matelas sur Marseille, les Phocéens ayant en plus un calendrier plus compliqué à aborder » s’est félicité un Denis Balbir qui rêve maintenant de voir griller Lyon au buzzer pour le podium. La tâche s’annonce néanmoins délicate. Mais pas impossible mathématiquement…