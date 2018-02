ASSE : Saint-Etienne chipe un joueur de 12 ans devant Nice et Monaco

Dans : ASSE, Mercato, Monaco, OGCN.

C’est bien connu, les jeunes joueurs talentueux s’arrachent de plus en plus tôt, et les clubs professionnels font tout pour récupérer les futures pépites de demain.

Ainsi, depuis quelques temps, trois clubs se disputaient le recrutement de Noam Fajr, qui a finalement signé un accord de non-sollicitation avec l’AS Saint-Etienne fin janvier, révèle Var-Matin. L'AS Monaco et l'OGC Nice étaient également sur le coup. Ce milieu offensif de 12 ans évolue actuellement à l’AS Maximoise, dans le Var et possède un oncle bien connu dans le monde du football, puisqu’il s’agit de Fayçal Fajr, international marocain passé par Caen ou La Corogne.

« Je suis très impressionné et très heureux de signer pour Saint-Étienne. J'ai appris que les Verts ont disputé la finale de la Ligue des champions il y a très longtemps, je suis vraiment fier d'appartenir désormais à ce grand club! », a livré le jeune Noam Fajr, à qui Saint-Etienne va tout de même laisser le temps de grandir sans trop de changements, puisque le jeune restera dans sa région les prochaines années afin d’intégrer le Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence.