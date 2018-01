ASSE : Sablé furieux, il refuse de céder à Romeyer et Caïazzo !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne après le départ précipité d'Oscar Garcia, Julien Sablé aura connu une courte et assez incroyable première expérience sur le banc d'un club de Ligue 1. En effet, celui était jusque-là le directeur du centre de formation de l'ASSE a d'abord vu débarquer Jean-Louis Gasset comme adjoint, puis il a été rétrogradé adjoint lorsque Gasset a été nommé numéro 1 une heure avant la dernière rencontre des Verts en 2017, c'était à Guingamp. Puis quelques jours plus tard, Julien Sablé a carrément quitté le staff, Ghislain Printant devenant entraîneur-adjoint de l'AS Saint-Etienne.

On peut donc comprendre que l'ancien joueur soit pour le moins agacé par ces événements. Et selon le site Peuple-Vert.fr cette colère s'est concrétisée. En effet, les dirigeant se sont heurtés à un vif refus lorsqu'ils ont proposé à Julien Sablé de retourner s'occuper du centre de formation comme si de rien n'était. « Malheureusement, et cela devient trop récurent, l’institution « ASSE » est encore affaiblie par un pilotage qui laisse trop de place aux hommes qui la composent », constate le site spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Difficile de le contredire...