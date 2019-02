ASSE : Balbir fait un constat terrible sur le réel niveau des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche soir, les joueurs de l’AS Saint-Etienne n’ont pas réussi à élever leur niveau de jeu afin de rivaliser avec le PSG. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont ainsi perdu leur 4e place, désormais occupée par l’Olympique de Marseille. Inquiétant pour Denis Balbir, qui estime que l’ASSE a atteint ses limites. Et cela n’est pas franchement de bon augure, d’autant qu’un déplacement crucial au Stade Vélodrome de Marseille se profile dans quinze jours…

« Dimanche soir, j’ai trouvé Rémy Cabella beaucoup moins bien. J’ai également vu un Wahbi Khazri très et beaucoup trop nerveux. C’est embêtant. Surtout lorsque vous savez que vous devez franchir un cap et, enfin, battre une des équipes du Top de la Ligue 1. De toute façon, les Verts n’ont clairement pas le niveau des trois premiers. Collectivement, il serait hasardeux d’espérer mieux qu’une 4e ou une 5e place au terme du championnat. Le prochain tournant, à mes yeux, c’est le rendez-vous à Marseille dans quinze jours. On verra enfin si les partenaires de Loïc Perrin sont capables de répondre présent. En espérant, d’ici-là, qu’ils fassent le job à Dijon » a lâché le journaliste de But Football Club, un brin inquiet pour des Verts qui avaient pourtant bien débuté le championnat. Mais qui marquent le pas ces dernières semaines…