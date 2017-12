ASSE : Sablé demande trois joueurs avec un atout précis au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Par le biais du mercato ou du retour des blessés, l’ASSE va devoir changer de visage au mois de janvier. Le club du Forez plonge au classement et semble totalement incapable de réagir, à l’image de ses dernières sorties fantomatiques contre Marseille ou Monaco. Avant le match de ce mercredi face à Guingamp, Julien Sablé a demandé à ses dirigeants de lui faire de beaux cadeaux de Noël, avec le recrutement d’un joueur par ligne, mais surtout la venue d’éléments capables de faire face à cette situation délicate.

« Mercato? Je veux un joueur par ligne, avec du caractère pour affronter la situation qui est la nôtre. Ces joueurs devront nous emmener leur talent et leur fraîcheur mentale. Nous retrouverons aussi Hamouma, Perrin, ..., qui participeront à l'amélioration de l'équipe », a livré l’entraineur stéphanois, qui mise beaucoup sur la trêve hivernale pour recharger les batteries physiques et morales de son groupe, et repartir de l’avant, ce dont les Verts ont cruellement besoin.