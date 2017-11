ASSE : Ruffier refuse de promettre l'impossible aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Dans les cages de l’AS Saint-Etienne depuis sept ans maintenant, Stéphane Ruffier aborde le derby face à Lyon avec détermination.

Capitaine des Verts ce dimanche soir en l’absence de Loïc Perrin, l’international français est conscient que l’ASSE a moins de talent que l’OL cette saison. « Mais dans le derby, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne » a tenu à rappeler le numéro 16 des Verts. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il en a également profité pour parler de son avenir. L’ancien gardien de l’AS Monaco refuse de formuler des promesses qu’il pourrait ne pas tenir.

« J’ai un attachement pour ce club, j’entame ma septième année ici. Dans ce métier-là, tout va vite et aujourd’hui je ne vais pas mentir aux gens en disant "oui je serai là jusqu’à la fin de ma carrière", parce ce serait mentir. Demain, je peux avoir un projet qui arrive et qui est très intéressant pour moi. Ou un club qui vient et qui ne se refuse pas » a lancé le gardien de l’ASSE. En fin de la saison, la question d’un départ se posera forcément pour Stéphane Ruffier, si l’équipe d’Oscar Garcia n'est pas qualifiée pour la Ligue Europa. Mais la saison est encore longue...