ASSE : Ruffier « en a plein le c... de jouer avec des peintres » balance Ménès

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Ce dimanche soir, l'AS Saint-Etienne a encore une fois sombré contre l'Olympique de Marseille (0-3). Si les Verts n'ont plus gagné dans la cité phocéenne depuis 1979, ils ont cette fois-ci touché le fond. Moribond depuis deux mois, Sainté reste sur huit matchs sans victoire, avec 18 buts encaissés. Une terrible statistique qui accable notamment la défense de l'ASSE, qui peut pourtant compter sur un bon Stéphane Ruffier. Ce que Pierre Ménès ne conteste pas, même s'il n'hésite pas à dire que le gardien vert montre à lui seul que son club va mal.

« Ce qui me fait dire que Sainté est en danger, c'est l'attitude de Ruffier... On a l'impression qu'il lâche. Il en a ras le bol. Il fait le boulot. Quand on lui tire dessus, il arrête la balle. Mais bon... À la fin du match, quand il parle avec Germain, ça se voit qu'il en a plein le cul de jouer avec des peintres », a déclaré, sur le Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que Saint-Etienne va droit dans le mur si Julien Sablé ne trouve pas les solutions pour remobiliser tactiquement et techniquement un groupe au plus bas mentalement.