ASSE : Ruffier a déjà une idée de transfert au mercato

Dans : ASSE.

Mis à l'écart par Claude Puel à l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier va certainement quitter les Verts au mercato. Et le gardien de but a déjà ciblé un club.

L’entraîneur de l’ASSE l’a confié samedi, le retour de Stéphane Ruffier dans le groupe stéphanois n’est pas interdit, mais le gardien de but devra respecter certaines règles afin de postuler à une place. Il se dit que suite aux propos radicaux de l’agent de Stéphane Ruffier, Claude Puel exige que son ancien gardien numéro 1 lui présente des excuses devant l’ensemble des joueurs et des membres du staff. Et si cette demande du coach des Verts est réelle, alors il est évident que le portier stéphanois n’a visiblement pas décidé de s'excuser à cet instant de la saison. Alors qu’il reste encore un peu plus d’un an de contrat à Stéphane Ruffier avec l’AS Saint-Etienne, c’est clair et net, ce dernier partira au prochain mercato, le divorce étant consommé.

A 33 ans, Stéphane Ruffier n’a pas l’intention de prendre sa retraite, et il va donc falloir que son représentant lui trouve un club pour la saison prochaine. Ce dimanche, le Midi Libre affirme que si Laurent Nicollin va rapidement entamer les discussions avec la Real Sociedad pour obtenir le transfert définitif de Géronimo Rulli, véritable révélation du côté de Montpellier, le président du MSHC ne paiera pas les 11ME de l’option d’achat prévue contractuellement l’été dernier. Et le quotidien régional affirme que Stéphane Ruffier serait prêt à prendre le chemin de l’Hérault pour continuer sa carrière, évoquant un « appel du pied de Ruffier ». Cependant, pour Montpellier c'est une évidence, Rulli est la priorité absolue, loin devant Stéphane Ruffier.