ASSE : Le maintien ou la Coupe de France, Saint-Etienne a fait son choix

Dans : ASSE.

Jeudi, Saint-Etienne s’est difficilement débarrassé du club amateur d’Epinal (2-1) afin de se hisser en demi-finale de la Coupe de France.

Début mars, les Verts de Claude Puel affronteront le Stade Rennais pour tenter de décrocher une qualification en finale face au PSG ou à l’OL. Mais dans l’esprit de l’entraîneur de Saint-Etienne, la Coupe de France est bien loin d’être une priorité. La preuve, après le succès de l’ASSE à Marcel-Picot jeudi soir, l’ancien manager de Leicester et de Southampton répétait que l’unique objectif de Saint-Etienne en cette fin de saison était le maintien. Pour rappel, les Verts sont quinzièmes avec quatre petits points d’avance seulement sur Nîmes, actuel barragiste.

« L'objectif n°1, c'est le prochain match, dimanche (à Brest, 17h, 25e journée de L1, ndlr) dans deux jours et demi face à une équipe qui s'est reposée. Je ne sais pas dans quel état, ni avec quels joueurs nous irons batailler. Il faudra pourtant être présent parce qu'on doit rebondir. Le plus important, c'est le championnat. On n'est pas bien classé. On doit casser cette spirale. C'est bien d'avoir gagné ce soir (jeudi) pour les têtes. On récupère toujours plus vite » a indiqué Claude Puel, pour qui le seul et unique objectif de l’AS Saint-Etienne en cette fin de saison est d’assurer son maintien. Un discours relativement prudent qui ne devrait pas vraiment plaire aux habitués du Stade Geoffroy-Guichard, lesquels aimeraient rêver un peu durant cette saison chaotique. Assurément, la Coupe de France est un bon moyen de donner du plaisir au peuple vert, avec une demi-finale à disputer à domicile face au tenant du titre, Rennes.