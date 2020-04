ASSE : Romeyer s'oppose à Caïazzo sur l'arrêt de la Ligue 1

Dans : ASSE.

Les deux co-présidents de l'AS Saint-Etienne ne seraient pas du tout sur la même ligne concernant la possibilité de ne pas reprendre la saison de Ligue 1.

A la tête du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo ne ménage pas ses efforts afin que le championnat de Ligue 1 reprenne, l’idée étant évidemment de ramasser les millions d’euros des droits TV que Canal+ et BeInSports refusent de payer faute de football à diffuser. Si le président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne fait feu de tout bois afin que la L1 se termine coûte que coûte, du côté de Roland Romeyer on semble être d’un tout autre avis. Très discret dans les médias, le président du directoire des Verts estime lui qui la situation sanitaire actuelle impose un arrêt définitif de la saison 2019-2020, même si cela aura un effet violent pour les finances des clubs de Ligue 1, et notamment de l’ASSE.

Cette divergence, c’est Mohamed Toubache-Ter, insider plutôt bien informé concernant les Verts qui la révèle, précisant au passage que Romeyer est seul contre tous dans cette position évidemment peu banale pour l'instant chez les dirigeants des clubs de l'élite. « Roland Romeyer: Droit dans ses bottes mais si seul... Face au Trio Caïazzo, Thuilot, Puel, il serait le seul à militer pour la non reprise du championnat de France !! Il met en avant la santé de ses joueurs », explique Mohamed Toubache-Ter. Compte tenu des révélations récentes sur le fonctionnement difficile en interne à l'ASSE, cette divergence très sérieuse au plus haut sommet du club risque de faire quelques dégâts supplémentaires.