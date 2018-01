ASSE : Romeyer dit stop et confie le club à un nouveau dirigeant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après avoir tiré le meilleur de son effectif pendant des années, s’installant durablement dans la première partie de tableau, Saint-Etienne semble avoir atteint ses limites.

Et si l’ASSE a pu se permettre de faire quelques dépenses cet hiver afin de se renforcer, c’est que la gestion prudente du club depuis des années apporte quelques gages de solidité. Sur le plan du fonctionnement du club et des résultats sportifs, c’est moins réjouissant et Roland Romeyer en fait le constat en toute lucidité, ce mardi dans France Football. Pour le président des Verts, qui a lancé depuis plusieurs mois des démarches pour faire venir un nouvel actionnaire ou un repreneur, la fin approche.

« Il arrive un moment où vous êtes fatigué à l'hebdomadaire. Je vis très mal tout ça. Je ne vais pas laisser ma vie au stade. J'arrive au bout de l'histoire. Je passe le relais à Frédéric Paquet. Il a toute notre confiance. Il aura des pouvoirs élargis, c’est lui le nouveau patron du club au quotidien », a expliqué « Roro », qui souhaite passer le témoin depuis deux ans désormais, mais est désormais entré dans le concret avec la nomination de Frédéric Paquet. Toutefois, ce dernier se voit quand même présenter un sacré défi pour un dirigeant qui vient d’arriver, et semble avoir déjà les clés du club.