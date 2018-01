ASSE : Riolo dévoile pourquoi Sainté va se sauver sans trembler

Dans : ASSE, Ligue 1.

Seizième de Ligue 1 à l’issue de la première partie de saison, l’ASSE devra impérativement se redresser avec Jean-Louis Gasset à sa tête pour éviter une catastrophe industrielle à la fin du championnat. Néanmoins, une descente en Ligue 2 est peu probable selon Daniel Riolo. Confiant, le journaliste de RMC est convaincu que l’expérience de l’ancien adjoint de Laurent Blanc, conjugué au talent des attaquants stéphanois, permettra au club de se maintenir sans trembler.

« Je pense que si l’ASSE arrive à construire une ligne d’attaque Cabella-Beric-Hamouma, cela va tout changer. Si Oscar Garcia avait eu ces trois-là dès le départ, ça aurait été beaucoup mieux pour Saint-Etienne. Jean-Louis Gasset a assez d’expérience pour maîtriser un dérapage incontrôlé. Je pense qu’il peut arriver à être au moins 17e, je ne peux pas imaginer que l’ASSE descende en L2 cette saison » a-t-il lâché. Néanmoins, le polémiste de l’After Foot est plus inquiet sur le long terme. « Mais je me pose des questions pour la suite… Dans quel état sera le club en juin ? Il va falloir nommer des nouvelles personnes, etc. C’est un problème récurrent de beaucoup de nos clubs français : il y a un chamboulement permanent, tout le temps, partout ». Difficile de donner tort à Daniel Riolo sur ce point, d’autant que beaucoup de changements dans l’organigramme du club sont à prévoir l’été prochain.