ASSE : Rennes craque et accuse salement Khazri !

Dans : ASSE, Rennes, Mercato, Ligue 1.

Durant plusieurs semaines, Rennes et Saint-Etienne se sont disputés la signature de Wahbi Khazri.

Finalement, c’est chez les Verts que l’international tunisien s’est engagé, malgré son aventure à Rennes l’an passé et la qualification en Ligue Europa du club breton. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision passe mal du côté de l’état-major du Stade Rennais. Interrogé par RMC, le président Olivier Létang a carrément sous-entendu que Wahbi Khazri avait fait un choix uniquement financier en s’engageant en faveur de l’ASSE.

« La décision était la nôtre, parce que Wahbi souhaitait rester. Après il y a des considérations économiques, sans rentrer dans les détails. Mais on s'était fixé un cadre que j'ai souhaité que l'on respecte par rapport à notre budget, à l'équilibre du vestiaire. On a souhaité rester là-dessus. C'est nous qui avions la main parce que je peux vous assurer que Wahbi voulait vraiment rester. Ça a été une rencontre humaine fantastique parce que c'est quelqu'un de vraiment très, très bien. Après il a fait un autre choix, qui était plus économique, avec son départ à Saint-Etienne. Je parle souvent de respecter l'institution et c'était important de respecter ce cadre » a expliqué le président du Stade Rennais. Pour se consoler, le récent 5e de Ligue 1 s’est finalement tourné vers Clément Grenier, l’ex-Lyonnais ayant quitté l’EAG pour Rennes cet été.