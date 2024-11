ASSE ‍: Quatre recrues cet hiver, le plan fou de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

16e de Ligue 1, Saint-Etienne va devoir batailler jusqu’à la fin de la saison pour décrocher son maintien. Et pour atteindre cet objectif, le club stéphanois a l’intention de se renforcer lors du mercato hivernal.

Avec deux victoires lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, Saint-Etienne n’est pas en crise. Le mot serait trop fort, mais l’équipe d’Olivier Dall’Oglio affiche une irrégularité qui inquiète en interne. Le manque de maturité au sein de l’effectif est souvent pointé du doigt et les résultats de l’ASSE font le yoyo, ce qui n’est pas vraiment une bonne chose quand on vise le maintien. Les nouveaux propriétaires stéphanois ont un plan sur plusieurs années à Saint-Etienne mais pour mener à bien leur mission, le maintien est indispensable.

C’est la raison pour laquelle de lourds investissements sont envisagés cet hiver afin d’offrir à Olivier Dall’Oglio plusieurs recrues. Selon les informations du site Live Foot, l’état-major de l’ASSE planche sur quatre renforts en janvier, de quoi sérieusement renforcer l’équipe stéphanoise. Le côté droit des Verts dans son intégralité pourrait être modifié avec un latéral et un ailier ciblés. De plus, un milieu de terrain offensif est souhaité par le board stéphanois, qui estime que Dall’Oglio n’a pas à sa disposition un véritable créateur, capable d’être le maestro de l’équipe et de gérer aussi bien les temps forts et les temps faibles.

L'ASSE veut se renforcer au mercato hivernal

De plus, un défenseur central pourrait également être recruté par le club forézien alors que dans ce secteur de jeu, Mickaël Nadé est absent et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, y compris début 2025. Autant dire que le menu du mercato hivernal s’annonce copieux à Saint-Etienne, où il va maintenant falloir trouver les coups malins pour se renforcer sans non plus se ruiner. Olivier Dall’Oglio espère surtout que l’ASSE misera sur des joueurs expérimentés, ce qui n’est pas du tout le créneau de Kilmer Sports depuis le rachat du club, avec des recrues essentiellement très jeunes l’été dernier.