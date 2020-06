ASSE : Puel valide 10 départs au mercato !

Dans : ASSE.

Le mercato s’annonce plus mouvementé que jamais à Saint-Etienne, dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs afin de réduire sa masse salariale.

Homme clé du projet stéphanois, Claude Puel souhaite travailler avec un effectif réduit en quantité et très rajeuni. Dans cette optique, l’ASSE a fait d’Adil Aouchiche sa priorité absolue durant ce mercato estival. Mais s’il débarquait à Saint-Etienne, avec qui le milieu du PSG ferait-il équipe ? But s’est penché sur le dossier et selon le média, il est clair que Claude Puel souhaite conserver Wesley Fofana et Denis Bouanga, même si la porte s’ouvrira en cas d’offre au-dessus de 15 ME pour le Gabonais. De plus, le coach des Verts compte sur Madhi Camara, Charles Abi et Zaydou Youssouf. Arnaud Nordin, Yvann Maçon, Maxence Riviera et Lucas Gourna-Douath font également partie du projet. Franck Honorat fait aussi partie de ses plans mais son départ pour la Bretagne (Lorient, Brest) semble de plus en plus inévitable.

En revanche, une dizaine de joueurs aux salaires plus ou moins conséquents ne seront pas retenus par Claude Puel, lequel a d’ores et déjà indiqué à sa direction qu’il était d’accord pour se séparer de Stéphane Ruffier, Timothée Kolodziejczak, Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Sergi Palencia, Gabriel Silva, Miguel Trauco, Assane Diousse et Loïs Diony. Quant à Romain Hamouma, il sera libre d’effectuer son propre choix alors que son bail à Saint-Etienne expire dans un an. Par ailleurs, le média affirme que Mathieu Debuchy et Jessy Moulin seront conservés par Claude Puel, qui apprécie leur mentalité et qui estime que leur expérience sera bénéfique au groupe. Les contours du mercato se dessinent donc doucement pour Saint-Etienne, qui sera néanmoins dépendant des offres que le club recevra dans les semaines à venir. Au rayon des arrivées, peu de choses ont filtré mis à part l’intérêt pour Adil Aouchiche…