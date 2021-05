ASSE : Puel sur une cible de l’OM au mercato

Dans : ASSE.

Dimanche, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune défenseur Christopher Wooh était révélé par Fabrice Hawkins.

L’ancien journaliste de la chaîne Téléfoot dévoilait que l’Olympique de Marseille était très intéressé par le défenseur de l’AS Nancy-Lorraine (19 ans), en fin de contrat stagiaire au mois de juin. Francfort est également sur les rangs, au même titre que deux autres clubs de Ligue 1 dont l’identité n’avait, jusqu’à présent, pas filtré. Il semblerait qu’outre Marseille, les Verts de Saint-Etienne soient également sur les rangs. En effet, le compte Twitter @SainteInside affirme ce lundi que Claude Puel a coché le nom du défenseur de l’ASNL dans l’optique de la saison prochaine, alors que Pape Cissé retournera à l’Olympiakos à l’issue de la saison, le montant de son option d’achat, estimée à plus de 10 ME, étant trop importante pour l’ASSE.

« Christopher Wooh est suivit de près par l’#ASSE ! Révélation de cette fin de saison avec Nancy, le jeune défenseur Central de 19 ans (peut jouer latéral droit) sera libre en juin. Comme souligné par @FabriceHawkins, l’OM et Fribourg sont sur les rangs… » a dévoilé le compte Twitter spécialiste de l’ASSE, pour qui tout pourrait donc se jouer entre Saint-Etienne, Marseille et Fribourg dans le dossier Christopher Wooh. Assurément, le projet sportif et la garantie de temps de jeu seront certainement important pour le défenseur de l’ASNL. A Marseille, impossible de savoir pour l’instant quel rôle pourrait être le sien, le mercato étant particulièrement difficile à lire. Proche de Liverpool l’été dernier, Duje Caleta-Car pourrait partir et ainsi libérer une place dans la défense centrale à trois au même titre qu’Hiroki Sakaï, pour qui un retour au Japon est à l’ordre du jour. Enfin, il n’est pas certain que Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, soit conservé. Autant de départs qui pourraient faire de la place à Christopher Wooh…