OM : Adli, Wooh, une razzia en L2 pour Marseille ?

Dans le coup pour recruter Amine Adli (Toulouse), l’OM cible un autre joueur de Ligue 2 au mercato.

Désireux de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille à moindre coût cet été, Pablo Longoria observe la Ligue 2 avec beaucoup de gourmandise. Comme indiqué par ailleurs, le club phocéen est sur le coup pour recruter Amine Adli, grande promesse de cette saison de Ligue 2 avec Toulouse. Il y a quelques jours, L’Equipe indiquait qu’un accord de principe avait notamment été trouvé entre l’entourage du joueur et l’Olympique de Marseille, qui doit maintenant négocier avec le TFC. Vraisemblablement, le président espagnol n’est pas intéressé que par Amine Adli en Ligue 2 puisque selon le journaliste Fabrice Hawkins, un défenseur de Nancy est ciblé par l’OM.

« L’OM a ciblé le jeune défenseur central Christopher Wooh. Un contrat de 4 ans est proposé. Le joueur de 19 ans (stagiaire) sera libre en juin. Francfort et deux autres clubs de Ligue 1 sont intéressés. Une offre de Nancy est aussi sur la table » a publié l’ancien commentateur de la chaîne Téléfoot, pour qui l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil du jeune défenseur de Nancy, utilisé à 12 reprises en Ligue 2 cette saison. Il faut dire qu’en défense centrale, le chantier pourrait être vaste pour l’OM, qui devrait conserver Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin, mais qui pourrait être contraint de compenser les départs de Duje Caleta-Car, courtisé en Angleterre, ainsi que de Leonardo Balerdi. Auteur d’une prestation très décevante à Saint-Etienne ce dimanche après-midi, l’Argentin n’est que prêté par le Borussia Dortmund et pour l’heure, on ne sait pas encore si l’OM tentera de le recruter définitivement. Un choix définitif doit être fait dans les prochaines heures par le président marseillais Pablo Longoria ainsi que par son entraîneur Jorge Sampaoli.