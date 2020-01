ASSE : Puel accuse le coup après la nouvelle défaite des Verts

Dans : ASSE.

Claude Puel (entraîneur de l'AS Saint-Etienne après la défaite 0-2 contre le FC Nantes) : « C'est une performance insuffisante face à une équipe bien organisée qui nous attendait pour contrer. Notre entame a été un peu trop académique. Les initiatives n'étaient pas mauvaises mais nous n'avons pas mis assez de rythme et pas assez de verticalité avec des appels et du jeu dans le dos. Le premier but nous fait mal. En seconde période, nous avons réagi mais sans beaucoup peser offensivement. C'était mieux mais Nantes a été très efficace en portant le score à 2-0 dès après la mi-temps. C'est dommage. Ça fait mal pour un premier match à domicile de l'année dans des conditions pas évidentes pour les deux équipes. Dans ces moments difficiles pour nous, l'appui des supporters aurait été important. En fin d'année avec l'enchaînement des matches, nous avons perdu des joueurs décisifs. Et nous sommes aussi sortis fragilisés par l'ampleur des scores concédés face à Paris (4-0, 6-1). Même si la performance a été insuffisante, nous n'avons pas lâché ».