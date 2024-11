L’ASSE le condamne, il va choquer tout le monde

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier par l’ASSE afin d’en faire le taulier de la défense, Yunis Abdelhamid ne répond pas du tout aux attentes placées en lui depuis le début de la saison, au point de glisser sur le banc.

Excellent avec le Stade de Reims depuis plusieurs saisons, Yunis Abdelhamid a fait le choix de rejoindre l’ASSE en tant que joueur libre l’été dernier. Sur le papier, ce renfort était idéal pour les Verts, de retour en Ligue 1 après deux ans en deuxième division. Mais contre toute attente, le défenseur tunisien a totalement manqué ses grands débuts dans le Forez. Loin d’afficher sa sérénité habituelle au sein de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, Yunis Abdelhamid a même perdu sa place de titulaire au profit de Nadé et de Batubinsika. Très critiqué par les supporters, l’ex-capitaine du Stade de Reims va-t-il revenir à son meilleur niveau ? Cela ne fait presque aucun doute pour Nolan Roux, ancien buteur des Verts, interrogé à ce sujet par Peuple Vert.

Abdelhamid peut encore s'imposer à l'ASSE

« J’ai l’impression qu’il y a un peu moins de détermination, qu’il se pose beaucoup plus de questions, et qu’il ne joue pas libéré. Je pense aussi que l’ASSE ne s’attendait pas à un début de saison aussi compliqué. Tout cela a fait que, malgré tout, c’est un grand joueur, un professionnel de Ligue 1. Pour moi, il n’a pas perdu ses qualités. Peut-être qu’il lui manque juste un déclic, quelque chose qui le fasse réagir. Moi, je suis quelqu’un de positif, donc je ne me dis pas qu’il est fini. Non, ce n’est pas possible pour moi. Peut-être qu’il jouera moins, mais en qualité, j’espère qu’il sera meilleur » estime Nolan Roux, persuadé que Yunis Abdelhamid a les qualités pour renverser la vapeur et retrouver son meilleur niveau à l’ASSE, malgré les nombreuses critiques à son encontre. C’est ce que souhaite Olivier Dall’Oglio, persuadé que son équipe a besoin de leaders expérimentés et performants pour se maintenir.