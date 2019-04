ASSE : Prolongé ou pas, Gasset laisse la porte de sortie grande ouverte

Dans : ASSE, Ligue 1.

En déplacement à Amiens ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne peut confirmer sa bonne opération de la semaine dernière.

Après avoir chipé la quatrième place de Ligue 1 à l’Olympique de Marseille, les Verts ont l’opportunité de reléguer leur concurrent direct à quatre points. Autant dire que Jean-Louis Gasset ferait un pas vers l’Europe, mais aussi vers la prolongation de son contrat. En effet, son bail, qui expire en juin, prévoit l’ajout automatique d’une année supplémentaire si l’ASSE termine dans le Top 8 cette saison. Seulement voilà, l’entraîneur refuse de conditionner son avenir à cette clause.

« On a dit "on finit le championnat, on regarde où on est et après on discute". Si les gens sont contents, si on a des moyens pour avoir plus d’ambition. A la fin du championnat on verra où on est et on verra comment on a fini la saison. Il y aura eu des hauts et des bas, a prévenu le technicien. On peut nous reprocher de ne pas avoir battu une grosse équipe, ce qui est vrai. Mais on peut faire un très bon championnat et finir à une très bonne place. Est-ce que ça va à tout le monde ? Est-ce que ça me va à moi ? Est-ce que tout s’est passé comme prévu ? C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. » Probablement prolongé, Gasset attendra quand même des garanties pour rester.