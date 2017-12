ASSE : Pogba invité à danser ailleurs, Bamba aussi...

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En pleine crise, l’AS Saint-Etienne se prépare à un mercato très agité en janvier. Il faut dire que renforcer l’équipe paraît indispensable dans la course au maintien pour les Verts, qui ont d’ores et déjà prévu de recruter « un joueur par ligne » comme l’a indiqué Dominique Rocheteau la semaine dernière. Mais au vu du nombre de joueurs actuellement sous contrat, il ne devrait y avoir des arrivées qu’en cas de départ. Et en plus de Kevin Monnet-Paquet, courtisé en Turquie, deux autres joueurs pourraient faire leurs valises cet hiver.

En fin de contrat dans six mois et au cœur du feuilleton de l’été à Saint-Etienne, Jonathan Bamba n’a jamais été aussi proche de quitter le Forez selon les informations de But. Les Verts envisageraient carrément une vente « au rabais » afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre de tout contrat en juin 2018. De plus, Florentin Pogba est également proche de la sortie. Cette fois, c’est RMC qui révèle l’information, en indiquant que les blessures à répétition du défenseur de 27 ans agacent. Pour rappel, ce dernier est également en fin de contrat dans six mois et passe plus de temps à danser avec ses frères que de chausser les crampons ces dernières semaines, ce qui poussera (comme pour Bamba) l’ASSE à vendre cet hiver. Enfin, Kevin Théophile-Catherine serait en négociation pour prolonger son bail avec les Verts…