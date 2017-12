ASSE : Un départ pas forcément prévu se prépare au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

L’effectif stéphanois devrait être chamboulé cet hiver à Saint-Etienne, étant donné la passe catastrophique qu’est en train de vivre l’ASSE en ce moment. En dehors de quelques cadres comme Ruffier et Perrin, personne n’est à l’abri d’un mouvement au mercato, tant le niveau affiché par l'ensemble des joueurs afflige la direction. Les recrues estivales prennent presque toutes place sur le banc de touche, et sont aussi concernés par un départ rapide. Mais celui qui se dessine touche un joueur presque cadre du club, et qui enchaine les titularisations dernièrement.

Il s’agit de Kévin Monnet-Paquet, qui arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, et réfléchit forcément à son avenir, alors qu’il à 29 ans. L’ancien lensois est suivi par la formation de Bursaspor, entrainée par Paul Le Guen. Selon RMC, les contacts sont assez avancés, pour un transfert qui aurait lieu dès cet hiver, soit six mois avant la fin de son contrat. Néanmoins, Monnet-Paquet pourrait tourner la page stéphanoise plus vite que prévu, et est déjà tenté de répondre favorablement à une proposition du club de Bursa si jamais les deux clubs venaient à se mettre d’accord dans les prochaines semaines.