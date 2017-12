ASSE : Pierre Ménès est dépité pour ces Verts « sans talent »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’ASSE avait l’occasion de se relancer à l’occasion de la réception du FC Nantes à Geoffroy Guichard. Encore raté…

Devant à la pause, les hommes de Julien Sablé ont finalement concédé le match nul dans un stade à moitié vide. Rien d’étonnant pour Pierre Ménès. Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de la chaîne cryptée a expliqué qu’il n’y avait « pas de qualité » dans cette équipe de l'ASSE. Néanmoins, il voit une bonne nouvelle dans le marasme stéphanois.

« Il n’y a pas de surprise devant le match de l’ASSE car il n’y a pas de qualité dans cette équipe. Il n’y a pas d’attaquant, la défense craque et au milieu il n’y a pas de talent. Il y a néanmoins une bonne nouvelle dans ce match : Loïs Diony. Je pense que son premier but est proche car il a vraiment fait un bon match sur le front de l’attaque » a-t-il lancé. A l’issue de cette 16e journée, les Verts occupent une inquiétante 12e place. Dans une semaine, ils se rendront à Marseille, invaincu en Ligue 1 depuis 11 matchs et qui a marqué à chaque match de championnat. Il y a mieux pour se relancer…