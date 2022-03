ASSE : Pascal Dupraz est cash sur son avenir !

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée en décembre dernier à Saint-Etienne, Pascal Dupraz a obtenu des résultats satisfaisants avec les Verts dans la course au maintien. Certains rêvent même d'une suite de la collaboration entre le coach et le club mais Pascal Dupraz a tenu à les calmer de suite.

Qui c'est le plus fort ? Evidemment c'est Pascal Dupraz ! Les supporters des Verts sont globalement ravis des premières semaines du coach savoyard sur le banc de l'ASSE. Complètement distancés en décembre, les Stéphanois ont enchaîné trois succès de rang en ce début d'année pour retrouver l'espoir de se sauver. Les Verts ont même quitté pendant une semaine la zone rouge, chose inédite depuis août dernier. Pascal Dupraz n'est pas étranger à cette réussite pour une équipe qui semble animée d'une énergie nouvelle, une hargne similaire à celle de l'ancien entraîneur de Toulouse et de Caen.

Dupraz calme tout le monde pour son avenir et le maintien

Un beau bilan comptable qui pousse certains fans de l'ASSE à envisager un futur avec Pascal Dupraz. Arrivé pour une mission maintien, Dupraz ne s'est engagé que pour cette fin de saison avec le club stéphanois. Il avait laissé entendre à sa nomination qu'il n'irait pas au-delà de son contrat mais, avec les résultats actuels, il serait normal qu'il change d'avis et ambitionne de s'installer plus longtemps sur le banc de ce grand club français. En théorie seulement car en pratique cela ne traverse pas son esprit à l'heure actuelle.

💬 "Être imperméable contre Metz ce dimanche !" 👊@CoachDupraz fixe ses objectifs avant #ASSEFCM 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 4, 2022

Interrogé par le Dauphiné Libéré, Pascal Dupraz a tenu à réagir à l'effervescence que suscitent ses résultats et à répondre aux questions sur son avenir. « La location de ma maison s’arrête fin mai. Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent. Il y a un peuple qui est derrière nous (...) Au feu, des personnes se sont arrêtées pour venir me remercier. De quoi ? Rien n’est fait. Tout ce que je souhaite, c’est que l’on remercie les joueurs, fin mai », a t-il indiqué. De quoi calmer l'enthousiasme naissant dans le Forez alors qu'un match crucial attend l'ASSE contre Metz dimanche. 19e, les Verts sont encore loin du but et ne pourront pas trébucher contre ce concurrent direct.