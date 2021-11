ASSE : Pas de vente, un dirigeant annonce la couleur !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne s'est donnée jusqu'au 23 novembre pour connaître les offres de rachat. L'hypothèse que l'ASSE ne soit pas vendue est étudiée de près.

On finit par y voir flou du côté de Geoffroy-Guichard concernant le dossier de la vente de l’AS Saint-Etienne, ce qui n’empêche pas le Peuple Vert de continuer à demander le départ de Claude Puel, mais également la cession du club par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Nombreux étaient ceux qui attendaient la date du lundi 8 novembre, puisque c’est ce jour-là que les deux présidents de Sainté devaient connaître les offres de rachat du club dont ils sont les propriétaires. Mais cette deadline a été repoussée au 23 novembre, les deux hommes voulant que tout soit carré avant de faire leur choix. Il n’en fallait pas plus pour relancer les supputations sur un renversement total de situation, à savoir que Romeyer et Caïazzo resteraient finalement aux commandes de l’ASSE malgré le climat délétère qui entoure le club du Forez. Au sein de l’AS Saint-Etienne, un homme reste discret, malgré son rôle très important, c’est Jean-François Soucasse, le directeur général des Verts.

L'ASSE vendu le 23 novembre ? Sainté pense à tout

Cependant, il est tout de même sorti de son mutisme sur l’antenne de France Bleu Loire, évoquant notamment le dossier de la vente de l’ASSE. « Concernant la vente, est-ce qu'il y a eu des offres ? Oui ! Pour le reste, je suis tenu au secret. Les scénarios sont simples, en date du 23 novembre des offres seront proposées. Si elles sont acceptées par les actionnaires, nous accueillerons dans les meilleures conditions le futur repreneur et son projet et j'assumerai cette transition. Si tel n'est pas le cas, je travaille sur une hypothèse où il n'y a pas de repreneur qui arrive... », a précisé Jean-François Soucasse, confirmant implicitement que la cession de l'AS Saint-Etienne par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'était pas du tout une certitude, loin de là même.