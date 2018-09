ASSE : Pas de panique, en face c’était les intouchables du PSG

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

L’AS Saint-Etienne, qui misait sur les absences de Neymar et Mbappé, ainsi que sur une éventuelle déconcentration des joueurs parisiens à l’approche de leur entrée en lice en Ligue des Champions, n’a pas été servie.

Le PSG a déroulé son jeu sans trop forcer au Parc des Princes, pour s’imposer 4-0 contre les Verts. Dépassés dans l’utilisation du ballon comme dans la solidité défensive, les Stéphanois ne broient toutefois pas du noir : personne en Ligue 1 n’a réussi à arracher un point au PSG jusqu’à présent. C’est de cette façon que l’ASSE se rassure, concède volontiers Robert Herbin dans les colonnes du Progrès.

« L’ASSE a pris une bonne leçon de football. Cette lourde défaite doit amener une réaction. J’imagine que les joueurs se sentent humiliés et ont la volonté d’effacer ce revers au plus vite. On peut se poser des questions sur le début de saison de l’ASSE, sur son match au Parc. Les Verts ont pris une leçon mais ce n’est pas non plus une catastrophe car on doit tenir compte de la qualité de l’adversaire », a livré l’ancien entraineur légendaire de l’ASSE, persuadé que son équipe aura son mot à dire face à des formations moins fortes. Encore faut-il désormais réenclencher la marche avant, après ce début de saison tout juste moyen.