ASSE : On connaît les deux victimes de Gasset au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Plus performante sur le phase retour du championnat, l’AS Saint-Etienne profite d’un mercato hivernal réussi.

Malgré ses limites financières, le club stéphanois a su attirer des internationaux tels que Neven Subotic, Mathieu Debuchy, Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep, sans compter le retour de prêt de Robert Beric. Mais si l’ASSE a pu enregistrer ces signatures, c’est aussi grâce au coup de balai effectué cet hiver. En effet, plusieurs indésirables n’ont pas été retenus. Léo Lacroix a été prêté au FC Bâle, Loïs Diony à Bristol City, pendant que le Norvégien Alexander Soderlund a retrouvé Rosenborg.

Quant aux deux autres partants, leur départ serait la conséquence du changement d’entraîneur en décembre dernier. Selon les informations de But, le coach Jean-Louis Gasset aurait personnellement réclamé les transferts de Bryan Dabo et de Florentin Pogba. Poussés vers la sortie, le milieu ou latéral droit et le défenseur central ont donc respectivement signé à la Fiorentina et à Gençlerbirligi (D1 turque). Pour le plus grand bonheur du technicien...