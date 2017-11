ASSE - OL : Rocheteau accuse Fekir « d’avoir manqué d’intelligence »

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Jusqu'à ce lundi soir, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne étaient restés plutôt discrets suite aux graves incidents de dimanche à Geoffroy-Guichard avant et pendant le derby contre l'OL. Mais c'est Dominique Rocheteau qui a été le premier responsable des Verts à s'exprimer, et l'Ange Vert, désormais coordinateur sportif de l'ASSE, a donné sa version concernant la célébration de Nabil Fekir. Un joueur qu'il apprécie mais à qui il reproche d'avoir totalement fait disjoncter les supporters stéphanois.

« Je ne cautionne pas les envahissements de terrain, mais ce geste de Nbail Ferki, c’est un manque de discernement. Ce geste, quelque part, c’est un manque d’intelligence. Il faut réfléchir un petit peu, on est dans un contexte de derby, électrique. On sait comment ça se passe avec les supporters des deux clubs. C’est un geste provocateur, presque humiliant dans la mesure où il y a 5-0. Il doit être plus grand que cela. Pour moi, c’est un très grand joueur. Je l’aime beaucoup », a confié, au micro de RMC, Dominique Rocheteau, bien conscient que l'AS Saint-Etienne pourrait payer très cher les débordements de dimanche soir à Geoffroy-Guichard.