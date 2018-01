ASSE-OL : Ntep à l'ASSE, les supporters de l'OL déterrent un tweet effacé

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Les footballeurs le savent, il faut essayer de contrôler au maximum sa communication via les réseaux sociaux, le moindre message pouvant vous revenir au visage tel un boomerang. Et lorsqu'il a signé à l'AS Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep avait pris soin d'effacer une de ses interventions sur Twitter. Car lors du fameux derby de novembre entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais, celui qui était alors attaquant de Wolfsburg avait rendu hommage à Nabil Fekir, en faisant un tweet où l'on voyait le capitaine de l'OL arborer son maillot après le fameux cinquième but de Lyon. Un geste qui avait provoqué la grosse colère des supporters stéphanois, l'interruption du match...et un passage devant la commission de discipline de Nabil Fekir, sans aucune sanction.

Mais si Paul-Georges Ntep a pris soin d'effacer ce message, des supporters de l'Olympique Lyonnais l'ont vite remis en ligne, histoire de rappeler que le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne avait choisi son camp lors du dernier derby. C'est évidemment de bonne guerre et cela n'empêchera pas les fans stéphanois de réserver le meilleur accueil à Paul-Georges Ntep, lequel n'a jamais joué à l'OL...