ASSE-OL : Le Conseil National d'Ethique se fâche contre les tifos et saisit la LFP !

Le Conseil National de l'Ethique, qui dépend de la Fédération Française de Football, a annoncé lundi après-midi qu'il avait demandé à la commission de discipline de la LFP de se pencher sur les différents tifos exhibés par les supporters de l'AS Saint-Etienne avant le derby de dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais. Une demande qui pourrait aboutir à une sanction de plus pour les Verts.

« Le Conseil National de l’Éthique (CNE) a décidé de saisir la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) après le déploiement des tifos lors du match AS Saint-Étienne-Olympique Lyonnais du dimanche 5 novembre 2017 (12e journée de Ligue 1 Conforama), notamment celui portant l'inscription "Pas de cinéma, ce soir on a LA HAINE". Le CNE regrette qu'un tel message, incitant un comportement antisportif et contraire aux valeurs du football, ait pu être affiché dans un stade. Le Conseil National de l'Éthique est présidé par Arnaud Flanquart. Il se compose de sept membres nommés par le Comité Exécutif de la FFF : Marinette Pichon, Frédéric de Saint-Sernin (membres présentés par la LFP), Maryline Deron, Pascal Boniface (membres présentés par la LFA), Arnaud Flanquart, Jérôme Perlemuter, Joël Quiniou (membres présentés par la FFF) », précise le CNE dans un communiqué. L'ASSE pourrait payer très cher cette sale soirée.