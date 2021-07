ASSE : Offre à 10ME, Gourna-Douath ne bouge pas

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne sait que Lucas Gourna-Douath est un joueur très convoité. Et si une prolongation se profile pour le jeune milieu de terrain, les Verts commencent à avoir de belles offres.

Du haut de ses 17 ans, Lucas Gourna-Douath sort d’une belle saison sous le maillot stéphanois, l’international U19 ayant brillé au sein d’un effectif qui a pourtant montré ses limites. Et forcément, les prestations du joueur de Claude Puel ont été remarquées et plusieurs clubs européens sont déjà entrés dans la danse afin de savoir si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient sensibles à une offre de transfert dès ce mercato estival. Selon Loïc Tanzi, outre Dortmund et Leverkusen, Chelsea et l’Atalanta seraient également entrés dans la danse. Le club de Bergame devrait même proposer rapidement 10 millions d’euros à l’AS Saint-Etienne pour Lucas Gourna-Douath, dont la valeur est estimé à 10 millions d'euros. Une offre qui intervient au moment où le milieu de terrain s’apprête à prolonger son contrat avec les Verts jusqu’en 2025, soit deux ans de plus que son engagement actuel.

Lucas Gourna-Douath, dont l'officialisation de la prolongation ne devrait plus tarder, est très courtisé cet été. L'Atalanta s'apprête à formuler une première offre. Chelsea, Dortmund, Leverkusen font parties des clubs qui sont là. https://t.co/gMtBrqgCUi — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 31, 2021

Cependant, le journaliste de RMC est formel, les dirigeants de l’ASSE semblent, du moins pour l’instant, décidés à garder Lucas Gourna-Douath au moins une saison de plus, ce que le joueur aurait lui aussi validé. Mais la situation économique du moment fait que cette décision des deux parties pourrait être modifiée si une proposition financière important arrive sur le bureau des dirigeants stéphanois. A ce stade du mercato, cela n’est pas le cas, et Lucas Gourna-Douath va donc évoluer une saison de plus sous le maillot des Verts avant probablement de filer dans un an.