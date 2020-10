ASSE : Moulin et Ruffier sont intelligents, zéro polémique

Dans : ASSE.

La mise au placard de Stéphane Ruffier a permis à Jessy Moulin de démontrer qu'il avait le niveau pour la Ligue 1. Les deux gardiens de l'AS Saint-Etienne doivent désormais cohabiter.

Toujours présent dans l’effectif stéphanois, Stéphane Ruffier sait bien qu’il passera dans les tribunes de Geoffroy-Guichard sa dernière année de contrat avec les Verts. Depuis l’hiver dernier, et la décision prise par Claude Puel de lui préférer Jessy Moulin, la relation entre Ruffier et l’AS Saint-Etienne est devenue assez compliquée, limite malsaine, les dirigeants de l’ASSE se lançant d’abord dans une procédure de licenciement, avant de subitement faire marche arrière. Tout cela après que le représentant de Stéphane Ruffier se soit très violemment attaqué à la fois à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais également à Claude Puel. De quoi évidemment irriter un peu Jessy Moulin, doublure de Ruffier jusqu’et janvier dernier et qui a démontré depuis qu’il était parfaitement capable d’être numéro 1 dans la hiérarchie.

Mais ce samedi, évoquant dans Le Progrès cette relation devenue forcément spéciale avec Stéphane Ruffier, Jessy Moulin explique que tout va au mieux avec celui qu’il a remplacé dans les buts de l’AS Saint-Etienne et que les événements des derniers mois n'ont pas provoqué une tension énorme entre les deux joueurs. « On s’est encore entraîné vendredi ensemble, ça se passe très bien. On a une relation professionnelle. On sait que ce sont des situations qui arrivent et qu’il faut savoir les gérer le plus intelligemment possible. C’est ce qu’on fait », explique celui qui est désormais le gardien de but titulaire de l’ASSE et a bien l’intention de le rester tout au long d’une saison durant laquelle il sera évidemment scruté de très près.